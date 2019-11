A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o Departamento Estadual de Águas e Saneamento (Depasa) tornam pública a reconvocação dos candidatos de nível fundamental para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira, 28, no Diário Oficial do Acre.

O certame é destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental e superior para atender às necessidades de suporte operacional e apoio do Depasa.

Os candidatos que se declararam com deficiência (PCD) deverão se dirigir à Junta Médica até o dia 20 de dezembro de 2019, das 8h às 11h ou das 13h às 17h. Em Rio Branco o procedimento será realizado no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica. Já em Cruzeiro do Sul na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, bairro do Alumínio (Sala do TFD).

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 20 de dezembro de 2019, das 8h30min às 12h ou das 14h às 17h, a um dos endereços da gerência do Depasa nos municípios. A relação com os endereços está publicada no Diário Oficial do Acre.

O contrato de trabalho será assinado no dia 6 de janeiro de 2020, no mesmo endereço da entrega da documentação. Para mais informações referentes a este concurso público, os candidatos podem entrar em contato com o Depasa, por meio do número (68) 3223-1579, ou com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio do endereço eletrônico [email protected]. Por Agência de Notícias do Acre