O detento Ernesto Nonato da Silva Sousa foi encontrado morto por estrangulamento, na noite desta quarta-feira (27) dentro de cela do Presídio Moacir Prado, localizado no município de Tarauacá.

De acordo com investigação da administração do Presídio a motivação para o crime seria uma “guerra” entre facções criminosas desencadeada dentro e fora do Presídio que estaria provocando debandada de ambas as partes.

Por conta dessa morte e as provocações e ameaças de tomada de território que os integrantes vêem realizando as direções dos presídios estudam tomadas de medidas para garantir a segurança tanto dos profissionais de segurança que trabalham nos presídios, quanto dos próprios presos, e possivelmente, uma das medidas de segurança seja a suspensão imediata das visitas íntimas para evitar que os visitantes sejam usados para envio de recados e efetivação de planejamento de ataques entre facções rivais.

NOTA

O preso Ernesto Nonato da Silva Sousa foi morto na noite desta quarta-feira, 27, no presídio Moacir Prado, em Tarauacá. Ele teve morte por estrangulamento, pelos próprios companheiros de cela.

A motivação, de acordo com apurações preliminares, é de que Ernesto teria migrado da organização criminosa local para a organização criminosa carioca, seguindo uma tendência que já se observou no vale do Juruá.

A família já foi informada e as medidas cabíveis já foram tomadas.

Em decorrência dos últimos eventos, os presídios estão em situação de alerta, podendo ter atividades rotineiras suspensas para a garantia da ordem e da integridade física dos apenados.

Rio Branco – Acre, 27 de novembro de 2019.

Lucas Gomes

Presidente IAPEN