Apenas cinzas e destroços foi o que restou de um empreendimento de 33 anos e uma residência, onde moravam o empresário Amauri Closs e a família.

Por sorte, no momento do sinistro não havia ninguém no local. Três cachorros e um papagaio que estavam na casa foram salvos. A família ficou somente com as roupas do corpo e a cidade de Rio Branco perde a churrascaria mais antiga e conceituada.

O incêndio de grande proporção que destruiu por completo a churrascaria Estrela, localizada na rua Rui Barbosa, ao lado do Hotel Pinheiros no centro de Rio Branco,teve início por volta das 20 da noite desta quarta-feira (27), e somente na manhã desta quinta, a luz do dia e com a presença de uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar apostos no local ,é possível avaliar o quão devastador foi o incêndio.

Peritos buscam descobrir as causas do incêndio, e garantir que não haja nenhum fogo.

Os prédios próximos ao local do incêndio passam por inspeção do Corpo de Bombeiros. A lateral de um hotel foi o mais atingido, no momento do combate ao incêndio foi solicitada a evacuação do local.