O incêndio que destruiu o prédio onde funcionava a churrascaria Estrela e a casa do proprietário empresário Amauri Closs ocorreu por volta das 20 horas, desta quarta-feira (27), e ainda não existe uma causa do sinistro que mobilizou três Batalhões de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar, que utilizou seis viaturas tanques.

A churrascaria que existia há 33 anos, funcionava na rua Rui Barbosa ao lado do Hotel Pinheiros, no centro de Rio Branco.

De acordo com informações do proprietário, somente foi possível salvar três cachorros que estavam presos no prédio, atrás da churrascaria onde era a residência da família. A família ficou somente com as roupas do corpo.

Visivelmente abalado, Amauri Closs disse não ter idéia por onde teve início o sinistro e lamentou ter perdido o único meio de sobrevivência e de onde gerava emprego, além da residência, mas ao mesmo tempo agradeceu a Deus e o apoio de inúmeros amigos e clientes que se deslocaram para dar-lhe apoio moral a ele e a família.

Devido a proporção do incêndio foi necessário evacuar pessoas que estavam hospedadas em hotéis próximo ao sinistro, mas o Corpo de Bombeiros fez rescaldo dos prédios próximos.