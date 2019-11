O vereador Mamed Dankar (PT) comemorou a aprovação do Projeto de Lei, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Equoterapia. A matéria tem por objetivo de atender pessoas com deficiência física e intelectuais, distúrbios comportamentais e/ou dificuldade de aprendizagem, assim como vítimas de acidentes que tenham possibilidade de melhora do quadro clínico.

“Foi um projeto construído a muitas mãos. Agradeço a todos os parceiros que deram a contribuição para que eu pudesse finalizar esse projeto e, posteriormente, apresentar a mesa diretora desta Casa. Foram muitas conversas com pessoas que representam algumas categorias como a Família Azul, Apae, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Conversei ainda com a dona de um dos ranchos que já trabalha essa atividade. Foram várias mãos ajudando a construir essa lei que é o sonho de muitas pessoas”, disse Dankar.

Na oportunidade, o vereador explicou que a intenção da lei não é fazer com que a prefeitura tenha gastos, mas tão somente consolidar uma parceria já existente. “Quero deixar claro que quando apresentei esse PL não tinha a intenção de trazer gastos à prefeitura. Não haverá necessidade de comprar animais ou local específico. Não é nada disso. A lei vem de encontro como que a sociedade civil organizada já está fazendo”, salientou.

E acrescentou: “O que se precisa é de mais apoio para ampliar o trabalho que já está sendo desenvolvido, ou seja, consolidar um trabalho já existente. Trabalho esse que, inclusive, a gestão atual até ajuda. O que desejamos é que se torne algo oficial para que perdure por muito tempo. Que apesar de mudanças na gestão, não deixe de ter o atendimento”.

Por fim, o parlamentar agradeceu aos colegas de parlamentos pelo apoio. Agradeço a todos os vereadores que declararam apoio e votaram favorável a aprovação desta Lei, em especial, ao vereador N. Lima (PSL), que durante o momento em que o petista apresentou o PL à mesa diretora, fez a doação de uma égua para um dos ranchos que já desenvolvem a Equoterapia. “Agradeço imensamente o apoio s de todos os vereadores”.

Equoterapia

A Equoterapia é um recurso de tratamento terapêutico e educacional que utiliza o cavalo para estimular o corpo e a mente, é uma terapia multidisciplinar que proporciona diversos benefícios para quem pratica, tanto na área de saúde como na educação. É uma forma complementar de tratamentos utilizados em pessoas com hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração, por exemplo.