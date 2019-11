Em um dia de calor intenso, a prefeita Socorro Neri vistoriou durante toda a manhã desta quarta-feira, 27, obras de infraestrutura e recuperação de ruas em diversos bairros da capital acreana. A agenda teve início na rua Baguari, localizada no bairro Taquari, passou pelo Bom Jesus, e Recanto dos Buritis.

Acompanhada pelo secretário de Infraestrutura, Marcos Venício, e pelo diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), Marco Antônio Rodrigues, a prefeita conversou com moradores, ouviu suas reivindicações e contou como a Prefeitura tem trabalhado ao máximo e dentro do que permite o orçamento Municipal para atender as demandas da população.

“Tivemos três dias de sol seguidos nesse finalzinho de novembro é uma benção, então nós temos que aproveitar. As equipes estão pela cidade inteira fazendo o máximo possível para melhorar as condições de tráfego e mobilidade da nossa população. Claro que não é possível fazer tudo de uma vez só como eu tenho dito, mas o trabalho segue sendo realizado com a qualidade necessária e do tamanho das nossas pernas, das condições financeiras da Prefeitura. Mas estamos atuando e continuaremos assim”.

Morador do Taquari, o funcionário público Ribamar Pereira, agradeceu a visita da prefeita. “Muito importante ver que ela veio até aqui, conversou com a gente e nos deu esse posicionamento sobre o que foi feito e o que será possível fazer. Eu entendo que o momento é complicado, que existe um trabalho muito grande pra ser feito não apenas aqui no meu bairro, mas em toda a cidade. A prefeita tem essa qualidade de não prometer o que não é possível e isso eu reconheço. Ela viu as condições da nossa rua disse que amanhã mesmo os serviços de melhorias vão chegar por aqui”.

“Só de saber que a nossa prefeita veio aqui no bairro e viu as nossas dificuldades já me deixa feliz. Não vai dar pra fazer de uma vez tudo o que a gente precisa, mas melhorando a rua, que não tá numa situação boa, já é uma grande coisa”, disse dona Antônia Pereira, costureira e moradora da Ramal Menino Jesus.