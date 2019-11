Veridiana Souza da Cruz, 28 anos, ficou gravemente ferida após ser agredida pelo ex-marido na noite dessa terça-feira (26), próximo a Escola Elias Mansur, na Travessa Tamboata, no Bairro Taquari, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o ex-marido dela havia ido visitar o filho fruto do antigo relacionamento dos dois, e chegando na residência, encontrou um ex-namorado da mulher na casa. Enciumado, o ex-marido pegou uma ripa e ameaçou agredir o rapaz e a mulher. Nesse momento, o ex-namorado dela conseguiu fugir e levou a criança.

Como o homem não conseguiu atingir o ex-namorado da mulher, começou a golpear Veridiana com a ripa por várias vezes na cabeça. A mulher sofreu traumatismo craniano e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou ela para o pronto-socorro da capital em estado de saúde grave.

Após as agressões, a Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada e esteve no local. Os militares ainda colheram informações e tentaram procurar pelo ex-marido da vítima, mas ele não foi encontrado até o momento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).