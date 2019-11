A Bancada do PSDB se reuniu, na tarde da quarta-feira (27/11), com o Ministro Sergio Moro para discutir a tramitação do Pacote Anticrime.

Munido de pesquisas, o Ministro demonstrou a importância das medidas contidas no pacote: “As pesquisas demonstram que todos querem mais Justiça e Segurança, que é a maior preocupação do brasileiro hoje em dia. E todas as propostas contidas no Pacote Anticrime já foram amplamente testadas nos países mais desenvolvidos”, afirmou o Ministro.

A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) se manifestou em apoio total ao pacote: “Na minha opinião, o Congresso falhou ao não priorizar o pacote proposto pelo Ministro Moro. Se esse conjunto de medidas já tivessem sido aprovados, não estaríamos agora discutindo como alterar as regras da prisão em segunda instância. Vou continuar defendendo que o PSDB abrace, integralmente, a aprovação do pacote”.

Segundo a parlamentar tucana, “A Câmara dos Deputados não pode ignorar o anseio da população brasileira, que deseja dar um fim à cultura da impunidade e às penas brandas para crimes hediondos, e o projeto formulado pelo Ministro Moro é essencial para tornar efetiva a legislação penal”.

Três projetos compõem o chamado pacote anticrime. Um deles propõe alterações nos códigos Penal e de Processo Penal; outro tipifica o crime de caixa 2 no Código Eleitoral. Já o terceiro determina que o julgamento de crimes comuns relacionados às eleições seja feito pela Justiça comum, inclusive o de caixa 2.