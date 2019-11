O foragido José Luiz Fonseca da Silva, vulgo ‘Zé Luiz’, uma das lideranças do Comando Vermelho na região do Juruá, foi preso pela Polícia Nacional do Peru, na última segunda feira-feira (25).

Ele encontrava-se foragido da justiça desde 1º de julho deste ano, quando conseguiu fugir enquanto era transportado pela Polícia Militar de uma audiência para o presídio de Cruzeiro do Sul/AC.

Já ocasião, ele cumpria pena no Presídio Antônio Amaro em Rio Branco e havia sido levado ao interior para ser ouvido pela justiça.

Todas as forças policiais do Acre empenharam-se em esforços para recaptura-lo, mas logo descobriu-se que ele havia fugido para o Peru.

VÍDEO PRISÃO

Em razão disso, a Polícia Federal, por meio de um mandado emitido pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, solicitou juntou a INTERPOL que fosse emitida uma ordem de captura internacional.

Desse modo, foi possível que a adidância da Polícia Federal em Lima, iniciasse com a polícia peruana as investigações para encontrar ZÉ LUÍS, que estava fugitivo em solo peruano, e repatriá-lo ao Brasil.

Ele foi localizado em Villa Maria Del Triunfo na região central do Peru. José Luiz Fonseca da Silva utilizava-se da falsa alcunha de Luis Fernando Carrion Torres.

Os investigadores tinham notícia de que ele havia agendado uma cirurgia plástica em um hospital em CALLAO para modificar seu rosto, para evitar ser reconhecido.

Foi encontrado com ele maconha e cocaína, além de identidade falsa peruana.

O governo do Peru ainda deliberará a respeito de eventual extradição ou exportação para o Brasil.