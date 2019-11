Vincent Flouret, um fotógrafo de moda em Paris, vem trabalhando em um projeto recentemente muito interessante. Ele recriou fotos icônicas da cantora Madonna com seu amado cachorro, Max, 6 anos.

Tudo isso começou quando Vincent virou voluntário no abrigo City Shelters, em Los Angeles, onde ele fazia retratos de cães em estúdio para ajudá-los a serem adotados.

Ele pegou toda a sua experiência em moda e transferiu para seu amado cachorro.

“Tudo é como uma brincadeira para ele. Por exemplo, se ele precisa de um chapéu para uma foto, eu compro semanas antes e brincamos como se fosse um de seus brinquedos de estimação. E assim, é “normal” e divertido para ele quando tiramos as fotos semanas depois”, explica.

Vincent e Max recriaram cenas de videoclipes e capas de discos de Madonna, em um projeto que ele chamou de “Maxdonna”. As fotos demoraram 8 meses para ficar prontas.

“Eu sou um grande fã de Madonna e essas fotos que estou fazendo com o Max são uma homenagem”, contou.

Além do resultado incrível, o projeto também ajudará milhares de pessoas. O dinheiro arrecadado com as cópias vendidas de “Maxdonna” será doado para a organização de caridade de Madonna, Raising Malawi, que visa melhorar a vida de órfãos e crianças vulneráveis ​​no Malaui.

Mas e a própria Madonna? Ela viu o incrível tributo de Vincent e Max?

“Sim! Ela postou a capa “Like a Virgin” em seu Instagram. Eu fiquei igual a uma criança quando descobri!”, disse.