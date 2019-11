Com o objetivo de incentivar a população de Rio Branco a contribuir com a arborização e o paisagismo da cidade, tornando-a mais verde e com ambiente melhor, a prefeita Socorro Neri lançou no início desta semana o Desafio Verde. Em três dias de realização a campanha já é um sucesso em adesão. Nos locais de distribuição de mudas a procura tem sido grande.

Aldeane Moreira foi uma das pessoas que foi até a sede da Prefeitura de Rio Branco na tarde desta quarta-feira (27) para garantir seu kit. “Ah, eu gostei muito, muito mesmo dessa ideia da prefeita Socorro Neri. Veio bem a calhar porque eu estou plantando lá em casa, no meu quintal. Então é muito bom. Todas as minhas colegas lá do trabalho já vieram pegar também.”, disse.

Funcionário de um hotel no centro da cidade, o senhor Paulo Henrique, também fez questão de participar do desafio. “É uma ótima oportunidade para quem gosta de plantar, assim como eu, porque as mudinhas são caras. Então só temos a agradecer a prefeita Socorro Neri por isso. Está sendo ótimo.”, exclamou.

A campanha vai até o dia 06 de dezembro e está prevista a distribuição gratuita de 15 mil mudas, de aproximadamente 50 espécies de plantas ornamentais, frutíferas, medicinais e árvores.

Cada pessoa pode pegar um kit com até três plantas e um quilo de composto orgânico para preparar a terra em que a muda será plantada. Basta ir a um dos locais de entrega e levar um documento com foto.

Haverá ainda premiação para dez participantes. Ganharão uma Rosa do Deserto, pessoas sorteadas dentre as que postarem nas redes sociais o processo de plantação da muda usando a hastag #desafioverde. Também é preciso curtir os perfis da Semeia e da Prefeitura de Rio Branco no Facebook e no Instagram. O sorteio será ao vivo no Facebook da Semeia, no dia 9 de dezembro.

As mudas estão sendo distribuídas no horário das 08 às 12horas e das 14 às 17horas nos seguintes locais:

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Rui Barbosa, 285 – Centro

Horto Florestal

Endereço: Rua Antônio da Rocha Viana, s/n – Bairro Procon

Centro Cultural Dona Nenem Sombra

Endereço: Rua 16 de Outubro, s/n – Bairro Quinze

Centro Cultural Thaumaturgo Filho

Endereço: Rua Luiz Z Silva, 420 – Bairro Manoel Julião

Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC

Endereço: Estrada da Sobral, 70 – Bairro Sobral

Secretaria Municipal de Educação – SEME

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 1.833 – Bairro Bosque

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Francisco

Endereço: Estrada São Francisco, 1652 – Bairro São Francisco

Centro de Convivência da Pessoa Idosa Cosme Morais, no Calafate.

Endereço: Estrada do Calafate, s/n – Bairro Calafate