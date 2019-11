Cerca de 300 policiais militares fazem a segurança na Aleac, segundo deputado — Foto: Iryá Rodrigues/G1

“Queremos entrar para participar da discussão, daquilo que eles querem tirar do povo, dos trabalhadores. Estão impedindo desde cedo e, o pior, é que querem votar uma coisa que vai mexer com a vida de todos que estão aqui fora, mas não deixam o povo entrar para participar. Nós estamos em um estado democrático, que decepção governador”, critica.

De acordo com o líder do governo na Aleac, deputado Gehlen Diniz (PP), foram retirados da pauta as matérias que não estavam relacionadas com a reforma da Previdência como a sexta-parte; auxílio-funeral; licença-prêmio e revogação da Lei Nalu.

Diniz disse que foram feitas muitas conversas e negociações durante reuniões com os sindicatos e ouviram as propostas das categorias. E afirma que a reforma é necessária e que não vai penalizar o trabalhador da mesma forma que penalizou a do governo federal.

Manifestantes jogam ovos em frente da Aleac, em Rio Branco, em protesto — Foto: Luízio Oliveira/Rede Amazônica Acre