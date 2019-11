O Tribunal de Justiça do Acre vem mantendo a boa prática de realizar exposições de artes plásticas em suas instalações. As obras são desde artistas plásticos conhecidos do estado a estudantes. Este mês foi a vez de alunos da Escola Bilíngue Maple Bear, exibirem seus trabalhos.

São dezenas de quadros que estão expostos no Hall das Câmaras Cíveis e Criminal e no Hall da Galeria de ex-presidentes do TJAC, no edifício sede da Corte de Justiça, até esta quarta-feira, 27. Quem não viu, ainda pode visitar o local e prestigiar.

Apesar da pouca idade dos “artistas”, os trabalhos seguem tendências, pintores e períodos destacados na história das artes plásticas com utilização de técnicas conhecidas da arte da pintura.

O estilo inconfundível de Van Gogh, por exemplo, pode ser notado em parte dos quadros, alguns deles reproduções livres de pinturas famosas do pintor holandês, que chegam a impressionar o visitante pelas semelhanças.

Por falar em impressionismo, também a característica marcante de cores e formas esfuziantes de Claude Monet está presente em vários dos quadros expostos, com temas naturais em meio às luzes da cidade – às vezes difusas, às vezes disformes, mas sempre admiráveis.

Entre os destaques da exposição está até mesmo uma versão infantil da icônica pintura La Gioconda – a famosa Mona Lisa – do gênio italiano do período renascentista Leonardo da Vinci.

“Eu achei muito interessante, muito legal mesmo. Você vê que houve uma preocupação nas telas com a estética, com o estilo. Tudo bem ousado, né? E olha que eles ainda são crianças. Estão de parabéns”, disse o colaborador do TJAC Paulo Victor.

Serviço:

Exposição dos alunos da Escola Bilíngue Maple Bear (entrada franca)

Onde: Hall das Câmaras Cíveis e Criminal e Hall da Galeria de ex-presidentes do Tribunal de Justiça (Via Verde, ao lado da Polícia Federal)

Quando: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até o dia 27 de novembro.