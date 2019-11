O Ministério do Desenvolvimento Regional empenhou recursos, no valor de R$ 1.413.400,00, de emenda extra da deputada Mara Rocha, para que a Prefeitura de Rio Branco construa uma ponte sobre o Rio Caipora, atendendo aos moradores da Transacreana.

Os recursos foram empenhados graças aos esforços da Deputada Mara Rocha (PSDB/AC), que acompanha o processo de análise do projeto da Prefeitura desde o seu início e tem feito esforços, no Ministério, para garantir o Empenho.

“Fico feliz de conseguir dar essa notícia aos moradores e produtores rurais da Transacreana e do Polo Agroflorestal Moreno Maia. Esse recurso será extremamente importante para as mais de 2 mil famílias daquela região, que sofrem para garantir a distribuição dos seus produtos”, afirmou Mara Rocha.

Sendo Deputada de primeiro mandato, Mara Rocha tem peregrinado em todos os ministérios, em busca de algum recurso ou programa que possa atender à população do Acre.

“Já consegui o empenho de R$1.400.000,00, para a Prefeitura de Plácido de Casto pavimentar a Vila Campinas, e agora tenho a felicidade de conseguir o empenho desse recurso para a ponte no Rio Caipora. Continuo lutando para garantir que outras obras sejam feitas no Acre, como é o caso de um projeto, que estou acompanhando no Ministério da Agricultura, para a reforma e ampliação do Mercado Elias Mansour. Essa obra é um sonho da comunidade de Rio Branco e estou muito esperançosa de conseguir o empenho o mais rapidamente possível”, finalizou Mara Rocha.