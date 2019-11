O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, passa bem após a pequena cirurgia à qual foi submetido na tarde desta terça-feira (26) e deve estar à beira do campo no jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira. O próprio treinador publicou uma mensagem otimista em sua conta oficial no Instagram.

Luxemburgo foi desfalque nos treinos desta segunda e terça-feira, por estar em São Paulo nos preparativos para a cirurgia. Como o duelo contra o Tricolor Paulista é no Morumbi, há tempo hábil para a alta hospitalar e a presença do treinador na partida.