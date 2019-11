Projeções apontam para queda real no novo mínimo

O governo federal reduziu de R$ 1.039 para R$ 1.031 (-0,76%) a projeção do valor do salário mínimo pago aos brasileiros em 2020. A correção está presente no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária) encaminhado nesta terça-feira (26) ao Congresso Nacional.

Caso o novo valor seja aprovado por deputados e senadores, a remuneração mínima paga aos trabalhadores será reajustada em R$ 33 (+3,3%) ante os R$ 998 pagos atualmente.

De acordo com o Ministério da Economia, a variação foi motivada pela “reestimativa de despesas obrigatórias em função da redução da projeção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)”.

Os dados divulgados, no entanto, apontam para a redução na projeção de inflação de 4% para 3,5%, o que representaria uma perda real de 0,19% no valor do salário mínimo, caso ele seja fixado em R$ 1.031 a partir do dia 1º de janeiro. O governo, no entanto, ainda tem até dezembro para cravar o novo valor.