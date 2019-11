O Governo do Estado do Acre entregou 11 novas viaturas para as forças de segurança nos municípios do Vale do Alto Acre, região na tríplice fronteira Brasil, Bolívia e Peru, nesta segunda-feira, 25.

As novas picapes, avaliadas em R$ 1,5 milhão, fazem parte do pacote de investimentos feitos no setor de Segurança Pública do Acre que permitiu a compra de 127 viaturas para as polícias, por meio de emendas da bancada acreana em Brasília no valor de R$ 14 milhões.



O governador Gladson Cameli foi representado pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

“Estamos vivendo um momento novo, de mais investimentos em inteligência e estratégia, como a criação das bases integradas de combate a crimes de fronteira. De modo que essas viaturas chegam para reforçar o combate aos crimes transfronteiriços que já está sendo uma das maiores metas da administração do governador Gladson Cameli”, ressaltou o secretário de Segurança.



As bases a que Santos se referiu fazem parte de um megapacote de combate ao crime nas fronteiras do Acre com a Bolívia e o Peru lançado há duas semanas no Acre pelo ministro da Justiça, Sergio Moro e pelo secretário Nacional de Segurança, general Guilherme Theophilo.



Nas bases integradas, as polícias terão o apoio do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron – recém-criado pelo Governo do Estado do Acre -, e de homens da Força Nacional.

O programa Vigia, do governo federal, também vai oferecer 40 pontos de comunicação especial de internet para a comunicação rápida entre as forças de segurança e ministrou cursos de combate a crimes fronteiriços a policiais no Acre.



Participaram da entrega das viaturas, os prefeitos de Epitaciolândia, Tião Flores, Brasileia, Fernanda Hassem e de Assis Brasil, Antonio Barbosa, o Zum. Também se fizeram presentes o comandante da Polícia Militar do Estado do Acre, coronel Ulysses Araújo, a comandante da Polícia Militar em Brasileia, major Ana Cássia, o diretor de Polícia Civil do Estado do Acre, delegado Henrique Maciel, além de secretários de outras pastas, representantes de entidades de classe e instituições públicas.