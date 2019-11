A final da Libertadores não ficará marcada apenas na memória de Gabigol. O atacante gravou os minutos dos dois gols marcados na conquista do título do Flamengo, conquistado sobre o River Plate, no último sábado, em sua chuteira.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais do atacante, Gabigol mostra com detalhes os minutos “89” e “90+2”. Do lado oposto da chuteira, ele escreveu “Fazendo história”.