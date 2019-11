Vários vídeos de criminosos foram divulgados nesta segunda-feira (25), nas redes sociais. Nas filmagens aparecem pessoas da facção Comando Vermelho comemorando o domínio sobre vários bairros do município de Tarauacá, no interior do Acre. Mas em outros vídeos, membros da facção Bonde dos 13 dizem ‘defender’ o território e ameaçam até mesmo “arrancar o coração” dos rivais.

Vídeo 1

Segundas informações dos moradores, cerca de 60% da cidade que era totalmente dominada por membros do B13, PCC e IFARA, que agora passaram a ser do Comando Vermelho.

Além dos vídeos mostrando o confronto entre os dois grupos criminosos, outros membros do Bonde

Vídeo 2

Até o momento nenhuma autoridade de Tarauacá e nem o governo do Acre se pronunciaram sobre uma eminente guerra que pode acontecer com um grande derramamento de sangue no município.

Pessoas saem de facção e aceitam Cristo

Um grupo de ex-faccionários deixou nesse final de semana as facções criminosas em Tarauacá para “aceitar Jesus”. Muitos não quiseram continuar na vida do crime, outros já reclamavam da forma miserável que viviam, além de alguns que não compactuavam mais com os confrontos com a polícia e com a facção rival.

Membros do B13 ‘rasgam camisa’ e vão para o CV

Outros criminosos, que de certa forma que acostumaram a viver no crime organizado, não se desligaram da bandidagem e como alternativa saíram da facção Bonde dos 13 que ‘perdeu força’ e foram para o Comando Vermelho.

Vídeo 3

Membro de facção promete arrancar coração de rivais que invadirem sua área

Os poucos que restaram no Bonde dos 13 e PCC estão defendendo os seus territórios com unhas e dentes. Ao certo, muito sangue ainda vai ser derramado em Tarauacá. Os criminosos prometem que vão “arrancar o coração” de quem invadir o ‘território’ deles.