Os seres vivos, especialmente os microrganismos, têm uma capacidade surpreendente de se adaptar aos ambientes mais extremos do planeta, mas ainda existem lugares onde eles não podem viver. Pesquisadores europeus confirmaram a ausência de vida microbiana em lagos quentes, salinos e hiperácidos no campo geotérmico de Dallol, na Etiópia.

A paisagem infernal de Dallol, localizada na depressão etíope de Danakil, estende-se sobre uma cratera vulcânica cheia de sal, de onde gases tóxicos emanam e a água ferve em meio a intensa atividade hidrotérmica. É um dos ambientes mais tórridos da Terra. Lá, as temperaturas diárias no inverno podem exceder 45 °C e existem abundantes piscinas hipersalinas e hiperácidos, com valores de pH até negativos.

Um estudo recente apontou que certos microrganismos podem se desenvolver nesse ambiente multiextremo