São 20 vagas destinadas para Campo Grande MS em especialidades de engenharia. Inscrições devem ser feitas pessoalmente. Veja edital.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil, situada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, abriu processo seletivo destinado para nível superior. O certame oferta 20 vagas para o cargo de perito, em quatro diferentes especialidades de engenharia.

As oportunidades são para as áreas de Engenharia Mecânica (5), Engenharia Elétrica (5), Engenharia Química (5) e Engenharia Metalúrgica (5). Os contratados irão prestar assistência técnica para analisar mercadorias importadas e as que serão exportadas.

A validade do contrato será de dois anos, sendo que o profissional irá atuar na condição de autônomo. O salário não foi divulgado.

Inscrições concurso Receita Federal

O período de inscrições já está aberto e encerra no dia 2 de dezembro. Para se inscrever é necessário ir até a Delegacia da Receita Federal em Campo Grande RS, situada na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, n° 3, Jardim Veraneio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Na unidade, uma ficha de inscrição será disponibilizada para preenchimento e o candidato deverá apresentar o currículo e demais documentação que consta no edital. O horário de atendimento na delegacia é das 8 às 17 horas.

A seleção constará apenas de prova de títulos. O processo seletivo terá validade de dois anos a contar da data de publicação do resultado final.

Para mais informações, acesse o edital publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de novembro, na seção 3, página 34.