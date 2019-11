A secretária nacional da Família, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ângela Gandra Martins, está em visita ao Acre, e na manhã desta segunda-feira, 25, cumpriu agenda em reunião com a primeira-dama Ana Paula Cameli para conhecer as políticas sociais do Estado.

“É uma alegria estar aqui, adorei a terra e a receptividade”, destacou a secretária, que ficou encantada com as políticas sociais que estão sendo desenvolvidas no estado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM).

A primeira-dama Ana Paula Cameli, que no ato representava o governador Gladson Cameli, se colocou à disposição, juntamente com seu gabinete, para que as ações continuem a serem executadas e futuros projetos sejam lançados, ressaltando principalmente a importância dessas medidas para o Acre e o quão gratificante é ver os resultados.

Na abordagem, a diretora de Políticas para Mulheres, Isnailda Gondim, apresentou as ações que estão direcionadas para as mulheres, como o aplicativo Botão da Vida, que tem o objetivo de auxiliar mulheres, especificamente com medida protetiva deferida pela justiça. Ele permite que alertas sejam enviados para a polícia em caso de ameaça ou de agressão pelo marido ou companheiro, que cumpre algum tipo de medida de proteção.

“Nós temos um compromisso com a sociedade civil. Estamos atingindo as camadas mais vulneráveis, estamos indo no mesmo caminho, nós temos o foco na família”, ressaltou a secretária Ângela Gandra.

O projeto Reconstruindo Vidas, que iniciou no mês de outubro, proporciona às mulheres que estão em regime prisional ações de cidadania e palestras sobre autoestima, empreendedorismo, além da entrega de kits de higiene. O Workshop Os direitos da Mulher Indígena, que acontecerá em abril de 2020, também foi mencionado como um dos projetos da pasta. Um convite para a secretária Ângela foi lançado e ela se diz muito interessada em participar.

“Sentimos que a diferença já foi lançada. Estamos na expectativa para 2020, ano de executar todas as políticas voltadas às questões sociais, e, para isso, estamos buscando recursos e parcerias”, destacou a secretária de Estado da pasta, Claire Cameli.