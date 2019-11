Um dos grandes desafios da prefeitura de Rio Branco é criar mecanismos para que a população se integre ao poder público e ajudar a tornar a cidade mais verde, mais saudável e mais bonita. Pensando nisso, a prefeita Socorro Neri e o secretário municipal de Meio Ambiente (Semeia), Aberson Carvalho lançaram nesta segunda-feira, 25, a campanha Desafio Verde, que que visa sensibilizar e mobilizar as pessoas para melhorar a qualidade do ambiente com arborização e paisagismo.

“Em 2017 nós recebemos o grande desafio da prefeita Socorro Neri de tornar Rio Branco uma cidade mais verde. Desde então temos nos dedicado a desenvolver meios e ferramentas para que a população se sinta parte desse processo, afinal de contas, a cidade é a nossa casa em comum. O Desafio Verde vem para que juntos possamos deixar o ambiente comum mais sustentável, mais saudável possível”, esclareceu Aberson.

A campanha prevê a distribuição gratuita de 15 mil mudas, de aproximadamente 50 espécies, de plantas ornamentais, frutíferas, medicinais e árvores. Cada cidadão poderá pegar um kit com até três plantas e um quilo de composto orgânico para preparar a terra em que a muda será plantada.

A dona Zilda Sales, de 81 anos, foi uma das primeiras a chegar no lançamento da campanha, ela queria garantir logo seu kit. “É maravilhoso você acordar e contemplar um jardim bonito, bem cuidado. É um colírio para os olhos. Por isso eu faço questão de pegar as minhas mudas e deixar meu jardim ainda mais bonito”, disse.

Para retirar a muda, a pessoa deve se dirigir até um dos oito pontos de entrega, levando documento oficial com foto. No momento da retirada, os técnicos vão indicar a planta mais adequada para levar.

“Nós queremos uma cidade mais limpa, mais verde, mais limpa, que cuida melhor do meio ambiente. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, e por isso nós estamos hoje estimulando com essa campanha, com doação de mudas, para que cada morador possa ter no seu ambiente familiar uma planta ornamental ou frutífera, por exemplo“, declarou Socorro Neri.

População será premiada

O Desafio Verde vai premiar dez participantes com uma Rosa do Deserto. Para concorrer é preciso postar o processo de plantação da muda, usando a hastag #desafioverde e curtir as páginas da Semeia e da Prefeitura de Rio Branco, no Facebook e Instagram. O sorteio será feito, na página do Facebook da Semeia, ao vivo, dia 9 de dezembro.

As mudas serão distribuídas até o dia 6, nos seguintes pontos e horários:

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n – Centro

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Horto Florestal

Endereço: Rua Antônio da Rocha Viana, s/n – Bairro Procon

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro Cultural Dona Nenem Sombra

Endereço: Rua 16 de Outubro, s/n – Bairro Quinze

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro Cultural Thaumaturgo Filho

Endereço: Rua Luiz Z Silva , 420 – Bairro Manuel Julião

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC

Endereço: Estrada da Sobral, 70 – Bairro Sobral

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Secretaria Municipal de Educação – SEME

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 1.833 – Bairro Bosque

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Francisco

Endereço: Estrada São Francisco, 1652 – Bairro São Francisco

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro de Convivência da Pessoa Idosa Cosme Morais, no Calafate.

Endereço: Estrada do Calafate, s/n – Bairro Calafate

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h