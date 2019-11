A Polícia Militar do 6° Batalhão, estavam em patrulhamento nas ruas de Mancio Lima, quando os polícias avistaram dois indivíduos conversando, e ao verem a viatura aparentavam nervosismo, por esse motivo, a guarnição decidiu realizar a abordagens, contudo, um dos indivíduos que estava em uma moto empreendeu fuga, vindo a ser interceptado por outra, quando largou a sacola chega de drogas e correu em direção a uma mata. Nesse momento, a PM apreendeu a droga e moto e entregaram na delegacia de Polícia Civil da Cidade, para as devidas providências da investigação.

Segundo o Comandante do 6° Batalhão disse que: “essa tem sigo uma semana de grandes vitórias para a população da cidade de Mancio Lima, com várias prisões que impactam diretamente nos índices de criminalidade, e pretendemos fortalecer ainda mais essas ações com a Operação Natal Seguro”, finalizou o oficial.