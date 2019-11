Na madrugada deste sábado, 23, policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC) prenderam um homem de 28 anos, suspeito de cometer o crime de receptação e apreenderam uma motocicleta. O fato ocorreu na rua Rio de Janeiro, bairro Centro.

Com informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de que circulava na região uma moto com restrição de roubo/furto, uma guarnição avistou o veículo com as características repassadas, conduzida por um indivíduo. Após o acompanhamento, a equipe militar fez a abordagem e constatou o fato.

A moto Honda Fan ES 125, de cor vermelha, e o envolvido, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, para as providências cabíveis.