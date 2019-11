Vereadores de Rio Branco realizam na manhã desta segunda, 25, na sede da Casa do Povo, audiência pública para debater com vereadores e sociedade, a fim de sanar duvidas antes de se levar o Plano de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para votação dos vereadores.

Autor do requerimento, o vereador Rodrigo Forneck (PT) solicitou que a discussão fosse feita antes e com a população, que parece não ter dado importância e não se fez presente.

“A intenção é de que pudéssemos dialogar o orçamento do município, não só com os vereadores, mas com a sociedade em geral, pois queremos tirar todas as duvidas, antes que sejam encaminhadas para votação do plenário”, destacou Forneck.

Interessados em acompanhar mais a fundo o que foi discutido e propostas podem acompanhar pelo youtube, via canal Câmara Municipal de Rio Branco ou pelo site WWW.riobranco.ac.leg.br.