Um navio de cargas com 14,6 mil ovelhas tombou no Mar Negro, na costa da Romênia, noticiou neste domingo (24) a imprensa internacional. O Queen Hind, que viajava para a Arábia Saudita, virou por razões ainda desconhecidas logo após deixar o porto romeno de Midia.

Equipes de resgate passaram a trabalhar para salvar o maior número possível de animais. A tripulação – formada por 20 sírios e um libanês – foi resgatada, disse Ana-Maria Stoica, porta-voz dos serviços de resgate, à agência de notícias France Presse.

“A operação de resgate está em andamento… Esperamos que as ovelhas no porão do navio ainda estejam vivas”, afirmou.

Algumas dezenas de animais já havia sido retiradas do Queen Hind no momento da declaração.

A operação tem apoio de militares, policiais e mergulhadores, que tentavam consertar o navio com bandeira de Palau e levá-lo ao porto, segundo Stoica.