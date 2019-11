Uma mulher ficou presa às ferragens de um carro após sofrer um grave acidente na tarde desta segunda-feira (25), no km 15 da BR-317, próximo ao trevo do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, uma mulher conduzia um carro modelo Corsa Sedan, de placa MZW 7732, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou por diversas vezes. A vítima havia ficado presa nas ferragens, mas conseguiu ser retirada.. No local do ocorrido, ela não soube explicar os motivos do acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares também foram acionados junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A área foi isolada, e após trabalhos da perícia o veículo foi recolhido por um guincho e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).