Agentes penitenciários do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) deram voz de prisão à visitante Maria Antonia Feitosa da Silva, que tentava adentrar ao presídio com substância entorpecente aparentando ser maconha. O fato aconteceu no último domingo, 24, durante o procedimento de revista do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

De acordo com os agentes penitenciários de plantão, durante procedimento de revista, o aparelho de scanner corporal identificou imagem suspeita na região da genitália da visitante. Maria Antonia Feitosa foi conduzida à sala de revista pessoal onde, durante procedimento, retirou de sua genitália quatro barras de uma substância aparentando ser maconha.

A visitante Maria Antonia Feitosa da Silva teve a carteira de visita recolhida e foi devidamente conduzida à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e procedimentos de costume. A direção da unidade informou que um procedimento administrativo será aberto para apurar qual seria o destino do material ilícito.