O jovem Francisco Alan, 23 anos, e um adolescente de 17 anos foram feridos por disparos de arma de fogo, na noite deste domingo (24), na rua Costa, próximo a Escola Cristina Maia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo populares, criminosos da facção Comando Vermelho invadiram o bairro e, durante um tiroteio, feriram os dois jovens que são membros da facção Bonde dos 13. Francisco foi atingido por dois tiros, sendo um no tórax e um nas nádegas. O menor de 17 anos foi atingido por três disparos, sendo um na perna, um no braço e um nas axilas. Após o crime os bandidos fugiram do local.

Populares acionaram rapidamente o Serviço Avançando de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco.

Francisco deu entrada no hospital em estado de saúde gravíssimo e foi levado para o centro cirúrgico as pressas. O adolescente estava em estado de saúde estável e ainda deu entrada pela emergência fazendo o sinal da facção criminosa que ele pertence.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Pó