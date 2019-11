As equipes do Infra Sport e do Real Sociedade estrearam com vitória, na primeira rodada do returno do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.

As duas partidas foram realizadas na tarde deste domingo, 24, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

O time do Infra Sport fez sua estreia diante da equipe do Joia de Cristo e venceu por 2 a 1. “Foi um jogo difícil, mas conseguimos a vitória e vamos trabalhar para o próximo jogo”, disse Sabrina, meia do Infra.

No segundo jogo da rodada, entraram em campo as equipes do Real Sociedade e do Grêmio Xapuriense.

O time da capital não tomou conhecimento do time de Xapuri e goleou por 7 a 1. Foi a terceira vitória do Real Sociedade na competição, que assumiu a liderança da chave “A” com três pontos.