Gugu Liberato pegou todos de surpresa com sua morte repentina e precoce após sofrer um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Mas o apresentador deixou uma herança milionária para sua esposa, Rose Miriam, e os três filhos do casal, João Augusto, de 18, e as gêmeas, Marina e Sofia, de 16.

O patrimônio do comunicador, que além de apresentador ainda possuía diversos empreendimentos, está avaliado em R$170 milhões, que legalmente, é de direito de sua família.

Em março deste ano, Gugu aparece uma lista divulgada pela revista Forbes, como uma das dez celebridades brasileira com os maiores patrimônios.

O artista ocupava a sétima posição, estão na frente de Ana Maria Braga, com R$105 milhões, e Roberto Justus, com R$45 milhões. O primeiro lugar é ocupado por Silvio Santos, com nada mais nada menos do que R$7 bilhões.

Ele estava se mudando para morar com a família em Orlando, na mansão onde ocorreu o trágico acidente. Liberato havia comprado o local há cerca de 4 meses e pagou aproximadamente R$6,7 milhões.