Antônio Francisco da Silva Constantino, de 35 anos, foi morto a golpes de faca, na noite deste domingo (24), no Bairro São José, no município de Cruzeiro do Sul, no Interior do Acre.

Segundo informações de familiares, o casal estava participando de uma bebedeira em um bar, quando o marido pagou uma bebida para outra mulher não identificada e a esposa teria ficado com ciúmes.

Ao chegar em casa, o casal discutiu e a esposa foi na cozinha e, de posse de uma faca, desferiu vários golpes em Antônio na região do tórax. O homem não resistiu e morreu no local. Após cometer o crime, a mulher permaneceu na residência e esperou a chegada da polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local junto com a Polícia Civil e prenderam a autora do crime em flagrante. O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.