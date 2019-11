Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (25), no Beco do Areal, no Bairro Santa Inês, em Rio Branco. Ele seria membro da facção Bonde dos 13 e foi morto por membros do Comando Vermelho que invadiram o bairro.

A vítima foi atingida por 10 tiros em várias partes do corpo. Como a área prevalece a lei do silêncio, os moradores não quiseram dar mais detalhes sobre o crime e nem informaram as características dos assassinos.

Populares ainda acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que o homem já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram algumas informações e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).