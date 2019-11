Um homem ainda não identificado foi encontrado decapitado, na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata na Rua 6, no Residencial Aroeira, na região do Calafate, em Rio Branco,

O corpo foi achado por pessoas que cultivam legumes no final do residencial. Os trabalhadores chegaram bem cedo no local e se depararam com o cadáver caído sem a cabeça e um braço cortado, como se tivesse sido esquartejado.

Os pequenos cultivadores acionaram Policiais Militares, que estiveram no local do crime e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Segundo populares, a área do residencial Aroeira pertencia a facção Bonde dos 13 e foi tomada pela facção Comando Vermelho recentemente, e que essa prática pode ser “comum” quando ocorre a troca de forças criminosas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) usará essas informações para investigar o caso e identificar os autores do crime.