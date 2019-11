Está marcado para a próxima semana a realização do I Seminário de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Rio Branco, uma proposta do vereador Eduardo Farias (PCdoB) em parceria com o gabinete do senador Sérgio Petecão e faculdades.

O evento tem o objetivo de reunir todos os seguimentos diretos e indiretos que lidam com o transporte publico na capital e debater soluções com a população.

“Estamos querendo discutir com os seguimentos que trabalham com transporte como ônibus, taxi, mototaxi e entidades populares como os cadeirantes, pais e familiares de pessoas com limitações físicas, assim como a população em geral e os poderes”, destacou Farias.

O evento acontece nos dias 29 e 30 de novembro, no Teatro Universitário da Ufac. As informações sobre a programação e inscrições podem ser feitas pelo link

https://www.riobranco.ac.leg.br/institucional/eventos/inscricoes/seminario-de-mobilidade-urbana

Victor Augusto – ASCOM/CMRB