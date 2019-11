O jovem Wellington Abreu de Oliveira, 22 anos, foi baleado após tentar realizar um assalto a uma academia, na noite desta segunda-feira (25), na Rua Andorinha, no Bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Wellington entrou no local, apontou uma arma aos clientes e anunciou o assalto. Um policial a paisana percebeu a movimentação do bandido e reagiu, conseguindo ferir o criminoso com um tiro no abdômen. O projetil atravessou o corpo do rapaz.

Uma ambulância do suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ao assaltante e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do jovem é estável.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve na academia. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram informados sobre o ocorrido. Quando o jovem receber alta, ele será levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão realizados os devidos procedimentos.