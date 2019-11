Eles também informaram uma cerimônia honrosa que a equipe médica fez para Gugu.

“A cirurgia para retirada dos órgãos foi realizada esta noite e madrugada (sábado para domingo) e durou mais de seis horas. A instituição Our Legacy cuidou de todos os tramites referentes a retirada, conservação e intermediação com os pacientes necessitados.

É importante reforçar que todos os órgãos são única e exclusivamente doados. Antes do início da cirurgia de retirada dos órgãos, os médicos e toda a equipe do hospital fizeram uma menção de honra dizendo:

“Neste momento e a partir deste momento, honramos Antonio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. Estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heroico da vida de um ser humano para outro. Que tenhamos um momento de silêncio agora para lembrar Gugu Liberato e todos os que se juntam à sua história do passado, presente e todos os dias à frente.”

Ainda na mesma cerimônia, foi lido um texto escrito pelos familiares de Gugu, como se tivesse sido redigido pelo próprio apresentador , que dizia:

“Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais , Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade.

Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos.

Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz.

Gugu”

Por fim, a assessoria reforçou que o velório do corpo será feito na Assembleia Legislativa de São Paulo.