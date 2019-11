No início da noite deste sábado, 23, uma a equipe DHPP prestou apoio ao GIRO durante uma ocorrência que envolvia três assaltantes que sequestraram um motorista de aplicativo e deixaram ele em cárcere dentro uma residência na comunidade Esperança, localizada na Baixada da Sobral.

Os criminosos estavam com uma submetralhadora e pistola 9mm e mandaram foto do motorista para os grupos da facção que pertence, para saber se a vítima era envolvido com alguma facção. Enquanto a vítima ficava em cárcere, os faccionados utilizaram o veículo para cometer assaltados.

P U B L I C I D A D E

Eles roubaram duas mulheres próximo o bairro Estação, porém a motocicleta tinha rastreador e a DHPP e GIRO conseguiram achar o local e prenderam os dois assaltantes além de apreender duas armas, a motocicleta roubada e um veiculo Onix, além de libertar a vítima do Onix que estava em carcere.