Agentes penitenciários da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deram voz de prisão ao senhor Antonio Costa dos Santos na tarde deste sábado, 23, em frente a quadra de areia do bairro Vitória. Ele foi encontrado com substâncias entorpecentes, dinheiro e celulares.

De acordo com a equipe de plantão, a Umep recebeu a informação de que havia um monitorado evadido, que se encontrava na quadra de areia do bairro Vitória. De imediato, duas viaturas foram destacada até o local, sendo que, ao avistar os veículos de segurança, o suspeito empreendeu fuga e adentrou em uma residência que estava com o portão aberto.

As equipes foram em seu encontro e cercaram a casa e verificaram pela porta dos fundos que de fato se tratava de um ex presidiário e que na mesa havia duas balanças de precisão. Assim, os agentes penitenciários Entraram na casa e encontraram, em cima da cadeira, uma caixa de papelão com vários papelotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

Diante dos fatos, os servidores solicitaram o apoio da Polícia Militar, que chegou ao local e realizou uma busca na residência.

No local foram encontrados R$ 607,00 e 36 envelopes de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 266 gramas, duas balanças de precisão, cinco celulares, um tubo de linha, três rolos de plástico para embalar os entorpecentes e uma tesoura.

O senhor Antonio Costa dos Santos foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume.