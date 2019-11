A previsão é que aproximadamente 500 moradores de 14 ramais da Vila Baixa Verde sejam beneficiados com a 13ª edição do programa

É por meio do Programa “Saúde Na Comunidade” que a gestão municipal leva os serviços de saúde em atenção primária, ofertados pela prefeitura, a comunidades mais distantes. Na manhã deste sábado, 23, a prefeita Socorro Neri acompanhou a ação realizada na Escola Estadual Rural Capitão Edgar Cerqueira Filho, localizada no Km 35 da BR 317, sentido Boca do Acre.

“Além de trazer à comunidade os serviços de saúde que a comunidade não tem acesso no dia a dia, o bom desse momento é a proximidade com os moradores, onde podemos conversar sobre as demandas da comunidade e, juntos, buscar encontrar soluções”, acentuou a prefeita Socorro Neri.

Saúde na Comunidade

Entre os serviços do “Saúde na Comunidade”, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza atendimentos com oferta de vacinação, testes rápidos, consultas médicas, consultas de enfermagem, farmácia, exames entre os quais o preventivo do câncer do colo do útero, e especialmente neste mês de novembro, exames de prevenção e combate ao câncer de próstata.

Acompanhada da filha Iris Maciel, a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais do Acre (STTR), Fátima Maciel, parabenizou a prefeita Socorro Neri e a gestão. “Agradecemos a prefeita pela sensibilidade dela em olhar para quem precisa. Pela distância temos dificuldades para ir até um posto de saúde, para conseguir os remédios, e hoje temos aqui a oferta de consultas, exames e se for preciso já saímos com a medicação. A equipe é muito boa. Eu mesma trouxe minhas filhas e netos”, resumiu a presidente do STTR que também é líder comunitária.

O vereador Laércio da Farmácia acompanhou a prefeita, e conferiu de perto as ações realizadas na manhã. De acordo com Rejane Almeida, coordenadora do Programa, os atendimentos são realizados ao longo de todo o dia até que o último paciente seja atendido. “Este trabalho é superimportante, vemos a dedicação de todos os envolvidos, vemos aqui que moradores de diversos ramais tem acesso a diversos serviços. Isso é muito bom”, disse o vereador.

Bem coletivo

A Raquel Rodrigues, moradora da Baixa Verde chegou cedo com os dois filhos pequenos e antes das 9 horas da manhã já estava aguardando para atualizar a carteira de vacina do filho mais novo. “Esse programa é muito bom porque às vezes a gente não tem como ir à cidade, a vacina do meu filho estava atrasada, temos dificuldade para chegar aos postos e essas ações ajudam muito”, comentou Raquel.

Acompanhada da filha Claudete Oliveira, a Dona Rosa de Oliveira, de 87 anos, aguardava a chegada da prefeita Socorro Neri para agradecer a oferta do atendimento. “Eu estou gripada, mas estou melhor. Fiz meus exames, minha consulta e peguei meus remédios. Deu tudo certo” contou Dona Rosa. Para a filha Claudete “a ação é ótima porque ajuda principalmente na questão da aproximação com a comunidade”.

O senhor Sebastião Ribeiro, de 67 anos, que mora na Nova Baixa Verde, região pertencente ao município de Senador Guiomard, aproveitou a proximidade territorial, compareceu à ação e colocou os exames em dia. “Tem aproveitar as oportunidades, é aqui pertinho e o atendimento tá ótimo”, avaliou.

“Nossa gestão tem como prioridade o bem coletivo e uma ação como esta demonstra exatamente isso, pois é uma ação pensada e realizada para atender ao cidadão e para que este seja bem atendimento”, ressalvou Neri.