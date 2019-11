O jovem Marcelo Pereira dos Santos, de 20 anos, morreu após sofrer acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (22), na Rua Muru, no Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo informações de populares, Marcelo estava conduzindo sua motocicleta modelo Fazer 250, de cor Vermelha, quando foi desviar de um enorme buraco na via e acabou colidindo violentamente com um veículo modelo Hyundai/HR HDB, de cor branco e P=placa MZU 4117.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender a vítima, que recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital do Juruá, em estado de saúde gravíssimo. Porém, no início da noite, os médicos informara que o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar e o policiamento de trânsito ainda foram acionados após o acidente e estiveram no local do ocorrido, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência de trânsito. Os militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal.