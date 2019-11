Um homem ainda não identificado foi ferido por um disparo de arma de fogo na noite desta sexta-feira (22), na Praia do Amarílio, no Bairro Centro, em Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a guerra entre facções no município está voltando com força total. Este já é o segundo homem baleado na área central da cidade em dois dias. Desta vez a vítima foi baleada no peito. A reportagem não foi informada sobre quem seriam o possível autor do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos a vítima, que depois foi encaminhada para o Hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde grave. O homem poderá ser transferido ainda hoje para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares também foram acionados e colheram as informações sobre o crime. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.