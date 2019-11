Carismático, popular e torcedor do Flamengo o governador Gladson Cameli deu um show de simpatia na noite deste sábado (23), quando se uniu a dezenas de torcedores e saiu nas ruas de Rio Branco, a capital do estado que governa para comemorar a vitória do Flamengo no jogo histórico da Copa Libertadores, em que o time carioca consagrou-se campeão.