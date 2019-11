Foi com muita emoção, mas o Flamengo é bicampeão da Libertadores! Depois de ficar atrás no placar por quase todo o jogo, a equipe conseguiu a virada nos minutos finais e venceu o River Plate por 2 a 1 neste sábado, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O grande herói foi Gabigol, autor dos dois gols do Flamengo na partida. No primeiro tempo, Borré abriu o placar para os argentinos.