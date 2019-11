Para fechar a sequência de matérias falando sobre a vitória do Flamengo, temos que publicar o pagamento de apostas das pessoas que “secaram” e falaram que o clube carioca não venceria na tarde deste sábado (23).

O primeiro vídeo foi gravado no município de Manoel Urbano, no interior do Acre, onde dois anti flamenguistas cumpriram uma aposta inusitada: correram pelas ruas da cidade apenas de cueca.

O segundo vídeo mostra um anti flamenguista que pegou pesado na aposta. O apostador pensava que o Flamengo não venceria, mas se deu mal e teve que correndo sem roupa pelas ruas de Porto Velho, capital do estado de Rondônia.