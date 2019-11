Idealizador de um lindo projeto no interior do Acre, Raimundo Tavares da Silva, fez aniversário no 20 de novembro. Ele nasceu 1970, no município de Tarauacá, e é casado com Thais Helena Silva Gomes Tavares.

Grande articulador político e pensador, atuando há mais de 20 anos na área, se dedicou e se especializou nos trabalhos voltados para esse segmento, sendo conhecido como um articulador de grande experiência no meio, conquistando o respeito e admiração de todos por sua seriedade, ética e lealdade.

Um lindo trabalho social é prestado por ele ao longo dos anos na União do Vegetal em todos os municípios do estado do Acre. No ano de 1992 iniciou sua trajetória na União do Vegetal na cidade de Tarauacá e desde então passou a se dedicar aos trabalhos relacionados ao Centro Espírita da União do Vegetal em todo território acreano.