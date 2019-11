O jovem Adjúnior Martins de Souza, 21 anos, e seu tio, Ronaldo Camilo Souza, 35, foram feridos a tiros, na noite desta sexta-feira (22), dentro de casa localizada na Rua Libertação, no Bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta e o garupa desceu do veículo, entrou na residência sem ser percebido e, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra tio e sobrinho. Adjúnior foi ferido com um tiro no peito, e Ronaldo foi atingido por um projetil na mão. Após a ação, os bandidos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, que em seguida foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco. Ronaldo está em estado de saúde estável e Adjúnior em estado grave.

Policiais Militares também foram acionados e estiveram no local. Eles colheram as informações sobre os criminosos e fizeram rondas na região, mas até o momento ninguém foi encontrado.

A reportagem ainda não foi informada sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).