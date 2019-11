A prefeitura de Rio Branco promove nesta quinta-feira, 22, a partir das 7h30, o Projeto “Cuidando de quem produz”, com o objetivo de oferecer atendimento médico a produtores e produtoras rurais, nos mercados Elias Mansour e Aziz Abucater.

O projeto é realizado numa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra). Durante todo o dia, estarão disponíveis verificação de pressão arterial, Teste de Glicemia, Pccu, Testes rápidos, Teste para verifica possibilidade de câncer de próstata, Farmácia e Orientações de Saúde.

A prefeitura deve realizar outro grande atendimento, como parte do projeto, no dia 29 de novembro, na Ceasa. A expectativa é atender o maior número de produtores rurais do Cinturão Verde, de Rio Branco