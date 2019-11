Nesta segunda-feira, 25, às 9h30, a prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) lança a campanha Desafio Verde, que visa sensibilizar e mobilizar as pessoas para melhorar a qualidade do ambiente com arborização e paisagismo.

A ação vai ampliar o conhecimento sobre educação ambiental, técnicas de plantio e cuidados com as plantas, despertando a atenção do cidadão, fortalecendo o sentimento de pertencimento e de responsabilidade em relação às questões ambientais.

O Projeto prevê a distribuição gratuita de mudas de plantas ornamentais, frutíferas, medicinais e de árvores. Durante a campanha serão distribuídas 15 mil mudas de aproximadamente 50 espécies. Cada cidadão poderá pegar até três mudas e um quilo de composto orgânico para preparar a terra que receberá.

Para retirar a muda, a pessoa deve se dirigir até um dos pontos de entrega, levando documento oficial com foto. No momento da retirada, os técnicos vão indicar a planta mais adequada para levar.

Premiação

O Desafio Verde vai premiar dez participantes com uma ROSA DO DESERTO. Para concorrer é preciso postar o processo de plantação da muda, postar usando a hastag #desafioverde e curtir as páginas da Semeia e da Prefeitura de Rio Branco, no Facebook e Instagram.

LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Rui Barbosa, s/n – Centro

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Horto Florestal

Endereço: Rua Antônio da Rocha Viana, s/n – Bairro Procon

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro Cultural Dona Nenem Sombra

Endereço: Rua 16 de Outubro, s/n – Bairro Quinze

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro Cultural Thaumaturgo Filho

Endereço: Rua Luiz Z Silva, 420 – Bairro Manuel Julião

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade – SMZC

Endereço: Estrada da Sobral, 70 – Bairro Sobral

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Secretaria Municipal de Educação – SEME

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 1.833 – Bairro Bosque

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Francisco

Endereço: Estrada São Francisco, 1652 – Bairro São Francisco

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h

Centro de Convivência da Pessoa Idosa Cosme Morais, no Calafate.

Endereço: Estrada do Calafate, s/n – Bairro Calafate

Horário: 8h – 12 e das 14h às 17h